PSG : Messi claque la porte, il balance une énorme punchline

Au coeur d'un énorme feuilleton, Lionel Messi a enfin donné sa réponse. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin ne prolongera pas et s'envolera vers l'Inter Miami. Le FC Barcelone a pourtant tout essayé pour le rapatrier, en vain. Et Carlos Tévez avoue comprendre le choix de son ancien coéquipier en sélection.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi a annoncé qu’il ne prolongera pas au PSG. L’Argentin a d’ailleurs dévoilé sa prochaine destination. Le joueur de 35 ans évoluera désormais sous les couleurs de l’Inter Miami. S’il a snobé l’offre colossale de l’Arabie Saoudite, le champion du monde 2022 a également dit non au FC Barcelone.

PSG : Messi provoque un scandale, il calme tout le monde https://t.co/V1A8adwXz7 pic.twitter.com/NRrSrT5oJA — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Le Barça n'a rien pu faire pour Messi

Il faut dire qu’en l’état actuel, le club catalan n’était pas en mesure de rapatrier Lionel Messi. Dans le dur économiquement, le Barça devait vendre plusieurs joueurs et alléger sa masse salariale pour permettre à La Pulga de revenir. De ce fait, Lionel Messi a choisi de s’envoler ailleurs. Et Carlos Tévez comprend la décision de son ancien coéquipier.

«Il ne voulait pas être le méchant du film»