Surprise, Messi reçoit un énorme conseil pour son mercato

Thomas Bourseau

Lionel Messi a pris la décision de quitter le PSG et par la même occasion le football européen. En signant à l’Inter Miami, l’Argentin vit donc son rêve américain. Gareth Bale est passé par la MLS avant lui et a souhaité lui glisser un conseil.

La semaine dernière, Lionel Messi disputait son dernier match avec le PSG. Une défaite face à Clermont (3-2) pour mettre un terme à son aventure de deux saisons au Paris Saint-Germain. Et après ? Il était question d’un retour XXL au FC Barcelone qui avait reçu l’aval de la Liga pour son plan de viabilité économique lundi. En sortant d’une réunion au domicile de Joan Laporta, le père de Messi, qui est également son agent, avait laissé entendre qu’il pourrait revenir à Barcelone et qu’il en était convaincu.

Gareth Bale met Lionel Messi en garde pour la MLS

Mais finalement, et alors que l’Arabie saoudite avait dégainé une offre à 1Md€ pour que Lionel Messi rejoigne Al-Hilal, le septuple Ballon d’or a décidé de vivre son rêve américain évoqué notamment en interview pour Goal España en septembre 2020 après son départ avorté du FC Barcelone en signant à l’Inter Miami. Ancien rival de Messi au Real Madrid, Gareth Bale est lui aussi passé par la MLS, via le Los Angeles FC. Pour lui, Messi va devoir se préparer à un changement drastique de rythme.

«Les choses que vous ne voyez pas sur le terrain sont les plus difficiles»