«Pas heureux» au PSG, Messi reçoit un soutien surprise

En l’espace de deux saisons, Lionel Messi n’aura pas vraiment marqué l’histoire du PSG et son passage à Paris l’a marqué, mais pas de la bonne manière comme il l’a expliqué. Leonardo, qui était derrière son arrivée à Paris, est monté au créneau.

Lionel Messi n’aura disputé que deux saisons au PSG. Et ce, bien qu’il était convenu entre les deux parties à sa signature en 2021 qu’une troisième année optionnelle pourrait être activée selon son bon vouloir. Mais voilà, comme il l’a révélé à Mundo Deportivo au moment d’annoncer son choix d’aller à l’Inter Miami mercredi soir, Messi n’était pas heureux au Paris Saint-Germain pendant ces deux années.

«Je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille»

« La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons. (…) Un peu oui, parce que comme je viens de le dire, ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l’école ». Voici le message que Lionel Messi a livré à MD . Une prise de parole que Christophe Dugarry a notamment regretté sur les ondes de RMC .

«Je suis tellement désolé de ce qui s’est passé»