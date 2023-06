Messi - PSG : Surprise, son transfert est retardé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a déjà annoncé qu'il allait porté les couleurs de l'Inter Miami à la rentrée. Toutefois, son transfert vers la Floride serait encore loin d'être bouclé. D'ailleurs, la Pulga devrait attendre le 21 juillet pour jouer son tout premier match en MLS.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi s'est engagé pour une durée de deux saisons. Alors que son contrat arrive à terme le 30 juin, la Pulga ne va pas prolonger son séjour à Paris.

Transferts : La première recrue du PSG est connue, il va balancer les coulisses https://t.co/6RijLRWYDU pic.twitter.com/CJ2G7jJps3 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le transfert de Messi est loin d'être bouclé

Comme annoncé par Lionel Messi et le PSG, ils vont se séparer cet été. D'ailleurs, le vétéran argentin de 35 ans a d'ores et déjà dévoilé l'identité de son prochain club. En effet, Leo Messi va rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement à l'intersaison. Toutefois, son transfert serait encore loin d'être bouclé d'après L'Equipe .

Rendez-vous le 21 juillet à Miami pour Messi ?

En attendant que son transfert soit officialisé, Lionel Messi va rejoindre la sélection argentine pour disputer deux matchs amicaux (contre l'Australie le 15 juin et face à l'Indonésie le 19). Dans la foulée, le numéro 30 du PSG profitera de ses vacances, avec un déménagement à Miami - où il a déjà une maison - à préparer. Ainsi, ce n'est qu'à partir du 21 juillet et le duel entre l'Inter et Cruz Azul en League's Cup qu'on devrait voir Leo Messi avec son nouveau maillot. A suivre...