Tensions avec le Qatar, un transfert se complique au PSG

Jean de Teyssière

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Paris Saint-Germain a bel et bien coché le nom de Bernardo Silva pour cet été. Une information confirmée tour à tour par de nombreux médias. Si le PSG devrait formuler assez rapidement une offre et que le joueur portugais souhaiterait jouer dans le club de la capitale, ce transfert pourrait se compliquer à cause de problème de rivalité entre le Qatar, propriétaire du PSG et les Emirats Arabes Unis, propriétaires de Manchester City...

Le mercato du PSG est déjà enflammé ! Sergio Ramos, Christophe Galtier et Lionel Messi ont quitté le club tandis que Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Marco Asensio l'ont rejoint. Mais le PSG n'a pas encore terminé et aimerait frapper un gros coup sur le marché des transferts en signant Bernardo Silva. Mais les tensions politiques au Moyen-Orient pourraient faire capoter ce transfert.

Bernardo Silva approché par le PSG

Comme révélé par le10sport.com, le PSG voudrait faire venir Bernardo Silva cet été. Luis Campos avait déjà coché le nom du milieu de terrain portugais l'été dernier mais Manchester City s'était opposé à son départ. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Citizens, Bernardo Silva aurait fait savoir ses envies de départ et le PSG pourrait donc très rapidement formuler une offre à Manchester City. Une offre qui arrivera après la finale de la Ligue des Champions qui se jouera samedi soir à Istanbul, face à l'Inter Milan.

Mercato : Le PSG tente un énorme coup de poker https://t.co/reqA6sTYVT pic.twitter.com/hgioKFDeGz — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Tensions entre Abu Dhabi et Doha