Le PSG s'en débarrasse, il se lâche... sur Linkedin

Thibault Morlain

L'été dernier, Julian Draxler a été concerné par le grand ménage de Luis Campos au PSG. Pas dans les plans, l'Allemand a été poussé vers la sortie et une solution a été trouvée avec un prêt au Benfica. Le milieu offensif s'est alors envolé vers le Portugal et Lisbonne. Une expérience qui touche aujourd'hui à sa fin et c'est via son compte Linkedin que Draxler est revenu sur ses moments avec le Benfica.

Cette saison, Julian Draxler a donc évolué loin du PSG, lui qui a été prêté au Benfica. Si cela s'est soldé par un titre de champion du Portugal, l'Allemand a rencontré de grosses difficultés, étant miné par les blessures tout au long de l'exercice. Draxler part de Lisbonne avec un goût amer et il a d'ailleurs dit ce qu'il avait sur le coeur.

« Les blessures ont ruiné mes plans »

C'est donc sur son compte Linkedin que Julian Draxler a pris la parole. Revenant sur son expérience au Benfica, le joueur du PSG a alors confié : « Au Portugal, on attaque à nouveau à fond, on se montre pour la Coupe du monde et après on verra la suite. Le plan était clair avant mon prêt à Lisbonne, la motivation était forte. J'ai été extrêmement bien accueilli par les officiels de Benfica, l'équipe, les supporters. La ville est belle. Donc le cadre était bon. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme vous le pensez chez un footballeur, encore une fois, cela se voit : cela se passe incroyablement vite dans le football. Dans mon cas, ce sont les blessures qui ont ruiné mes plans. Malheureusement. Je ne pourrais jamais vraiment montrer de quoi je suis capable. Je ne pouvais tout simplement pas me lever, j'avais mal et j'ai finalement dû subir une opération. J'aurais aimé apporter une plus grande contribution en championnat et presque devoir m'excuser auprès de tous les responsables. Même en tant que professionnel qui a quelques années à son actif, vous voulez juste être en bonne santé, jouer et soutenir l'équipe sur le terrain ».

« Je dis donc au club et à toutes les personnes : Merci »