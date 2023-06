PSG : Annoncé à l’OM, il peut sauver la peau de Galtier

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille affrontent le même problème actuellement, avec la recherche d’un nouvel entraineur. Leurs routes pourraient bien se croiser puisque Christophe Galtier, dont le départ officiel n’a pas encore été annoncé, serait l’une des pistes étudiées actuellement par Pablo Longoria... mais une autre option concrète pourrait bien se présenter dans les prochains jours !

Les deux plus gros clubs de Ligue 1 n’ont plus d’entraineur. C’est officiel depuis plusieurs jours déjà pour l’OM avec la démission d’Igor Tudor, tandis que comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com le départ de Christophe Galtier n’est plus qu’une question de temps.

La folle idée Galtier à l’OM

Le technicien français pourrait rapidement retrouver un club, puisque son nom est actuellement lié à l’OM, dont il a porté les couleurs par le passé en tant que joueur. RMC Sport assure que Galtier serait un profil apprécié par Pablo Longoria, mais pas le seul étudié actuellement, puisque Vincenzo Italiano était également un nom qui circulait énormément à l’OM.

Il peut remercier Italiano et la Fiorentina