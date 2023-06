Stupeur au PSG, une incroyable opération annoncée pour Neymar

Baptiste Berkowicz

Mis sur la liste des transferts cet été par le PSG, Neymar n'est pas forcément contre un départ du club de la capitale. Comme annoncé par le10sport.com, Chelsea fait partie des clubs intéressés, mais l'Arabie saoudite se tient prête à dégainer pour enrôler le Brésilien, pas forcément emballé à l'idée de quitter l'Europe.

L'histoire entre Neymar et le PSG pourrait bien se terminer lors du mercato estival 2023. Les courtisans du Brésilien savent que la porte est ouverte par le club de la capitale pour exfiltrer le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. La formation qui souhaite l'attirer devra payer une indemnité de transfert et assumer le salaire de Neymar.

L'Arabie saoudite entre dans la danse

Comme vous le révélait le 10 Sport, Chelsea s'est montré intéressé pour recruter Neymar cet été. La piste a notamment été freinée par les émoluments de la superstar brésilienne du PSG. Son salaire annuel estimé à 30M€ apparait comme un frein pour les Blues . Une autre piste s'offre à Neymar pour faire ses valises de la capitale française : l'Arabie saoudite. Selon CBS, le club saoudien d'Al-Hilal, sur les traces de Lionel Messi ces derniers mois, souhaite recruter Neymar. Une délégation du club a même voyagé à Paris ces derniers jours.

Neymar réticent