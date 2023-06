Mercato : Ils rêvent de Zidane, une grande nouvelle tombe.

Benjamin Labrousse

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n’a pas repris de service en tant qu’entraîneur. L’ancien numéro 10 de légende est régulièrement annoncé au PSG, à l’OM sans que pour autant ces pistes ne se concrétisent. Alors qu’un possible retour à la Juventus fait rêver les Tifosi, un départ de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame se précise.

C’est un entraîneur de génie, mais surtout un fantasme pour certains. Zinédine Zidane fait saliver plus d’un club concernant une possible arrivée sur le banc. Mis à part une interview dans l’Équipe et un attrait prononcé pour l’équipe de France, Zizou ne s’est jamais exprimé publiquement sur son avenir. Mais il y a plusieurs semaines, RMC Sport révélait tout de même que le Français pourrait rebondir du côté de son ancien club, la Juventus.

La Juventus en pleine tempête

Cette saison, la Juve a connu bien des désillusions. Le club italien a été sanctionné à deux reprises concernant des transferts frauduleux, et a manqué la qualification en Ligue des Champions. Alors que plusieurs dirigeants turinois ont quitté le club en pleine saison, les Bianconeri nagent en eaux troubles.

Allegri sur le départ, Zidane en approche du côté de Turin ?