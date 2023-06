PSG - Galtier : Un successeur surprise en approche ?

Benjamin Labrousse

Alors que la saison 2022/2023 du PSG s’est terminée par une triste défaite à domicile face à Clermont (2-3), l’entraîneur Christophe Galtier devrait être démis de ses fonctions dans les jours à venir. En interne, les décideurs parisiens ont coché la piste menant à Julian Nagelsmann. Mais ce dimanche, la presse italienne avance que le club parisien a également un plan B.

Le mercato du PSG sera crucial. Cet été, le club parisien possède un énorme chantier devant soi, et devra tenter de ne pas reproduire certaines erreurs du passé pour aller de l’avant. Si, contrairement à l’année précédente, le conseiller sportif Luis Campos aura une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts (à la fois en termes de temps, mais également financièrement), la question centrale de cet été sera très certainement la nomination d’un entraîneur validé par tous les décideurs d’une décision commune.

Le PSG veut frapper fort pour Mbappé, une réponse tombe https://t.co/gndGg9wf3q pic.twitter.com/NdQhc6UpCi — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Julian Nagelsmann, favori du PSG pour le poste d’entraîneur

Car comme l’annonçait récemment le journal l’Équipe , il ne fait désormais plus aucun doute que Christophe Galtier n’entraînera plus le PSG l’an prochain. De ce fait, le club parisien s’est rapidement penché sur la piste menant au jeune entraîneur allemand Julian Nagelsmann. Débarqué par le Bayern Munich en mars dernier, et ce malgré de belles prestations européennes, le coach de 35 ans pourrait arriver à Paris prochainement. Cependant, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce mercredi, rien n’est bouclé dans ce dossier.

Le PSG pense à Massimiliano Allegri en plan B