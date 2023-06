PSG : Vieux rêve du Qatar, il fait une annonce surprise

Thomas Bourseau

Pep Guardiola est un nom qui revient occasionnellement dans la presse pour le poste d’entraîneur du PSG, une nouvelle fois en fin de saison dernière. L’Espagnol a lâché une surprenante annonce pour son avenir.

Depuis quelques années, il est question d’une éventuelle venue de Pep Guardiola au PSG. Car en effet, Zinedine Zidane n’est pas l’unique rêve de longue date des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain. En décembre 2019, le10sport.com vous révélait que le Qatar lorgnait Guardiola.

Un plan spécial du PSG pour Guardiola ?

D’ailleurs, L’Équipe dévoilait en fin de saison dernière que Pep Guardiola aurait été une piste concrète du PSG. Si bien qu’un projet aurait été évoqué, à savoir conserver Mauricio Pochettino jusqu’à la fin de son ancien contrat, à savoir juin 2023, avant de nommer Guardiola entraîneur du PSG au terme lui aussi de son ancien bail à Manchester City qu’il a depuis rallongé jusqu’en juin 2025.

«Pas assez d'énergie pour penser à la saison prochaine»