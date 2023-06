PSG : Messi lâche sa réponse à Cristiano Ronaldo, c’est validé

Pierrick Levallet

D'ici quelques jours, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG. L'Argentin a décidé de ne pas prolonger son contrat pour pouvoir s'engager à l'Inter Miami en MLS. Le joueur de 35 ans était pourtant convoité par l'Arabie Saoudite, qui souhaitait recréer sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Mais certains estiment que La Pulga a fait le bon choix en rejoignant le championnat américain.

Messi a dit non à Cristiano Ronaldo et à l’Arabie Saoudite

Longtemps convoité par Al-Hilal, Lionel Messi aurait pu rejoindre Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Le club saoudien était prêt à lui offrir un contrat en or pour recréer sa rivalité avec le Portugais. Au lieu de ça, Lionel Messi a préféré rejoindre l’Inter Miami et la MLS. Certains estiment d’ailleurs qu’il a fait le bon choix.

«Il ne pouvait pas rester en Europe»