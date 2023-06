Catastrophe, il douche les espoirs du PSG pour un transfert XXL

Thomas Bourseau

De par son statut et sa cote sur le marché, Lucas Hernandez pourrait bien être un coup en or pour le PSG. D’autant plus que l’international français aurait à coeur de relever le chalenge parisien. Néanmoins, le Bayern Munich a annoncé la couleur.

Lucas Hernandez aurait de fortes chances d’être rapidement fixé sur son avenir. En effet, alors que son contrat expirera le 30 juin 2024 au Bayern Munich, Sport BILD annonce qu’une décision devrait être prise avant le 14 juin prochain. En effet, ce serait la date fixée par le clan Hernandez et les dirigeants du Bayern Munich. Soit l’international français prolongera son contrat soit il sera vendu.

Le PSG garde espoir pour Lucas Hernandez, le Bayern Munich annonce la couleur

De quoi donner espoir au PSG qui aurait à coeur de mettre la main sur le champion du monde tricolore lors du mercato estival qui a officiellement ouvert ses portes le samedi 10 juin. Néanmoins, le Bayern Munich ne jette pas l’éponge quant à sa capacité à contrecarrer les plans du PSG en conservant Lucas Hernandez.

«Nous voulons le garder à long terme»