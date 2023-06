Mercato : Surprise, il lâche sa réponse au PSG

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan pourrait plier bagage et s’engager libre de tout contrat au PSG ou au FC Barcelone. Le capitaine de Manchester City a tout raflé avec les Skyblues cette saison, mais n’a pas encore tranché pour son avenir comme révélé samedi soir par ses soins. Le PSG va devoir prendre son mal en patience.

Et si Ilkay Gündogan débarquait au PSG ? Selon les informations de L’Équipe , le nom de l’international allemand de 32 ans aurait été proposé au Paris Saint-Germain qui le tiendrait en haute estime alors que le mercato estival a ouvert ses portes samedi 10 juin. D'après Sports Zone, la conjointe de Gündogan pousserait en coulisse pour qu’il accepte de quitter Manchester City afin de s’engager au PSG ou à Barcelone, le Barça étant sur le coup et semblant avoir un coup d’avance…

La femme de Gündogan pousse pour un départ, la star emballée par le Barça ?

D’après les informations communiquées par Relevo ces dernières heures, il semblerait qu’Ilkay Gündogan soit particulièrement emballé par le projet sportif proposé par le FC Barcelone et l’offre contractuelle soumise serait jugée alléchante par Ilkay Gündogan, tant d’un point de vue personnel que familial. Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le feuilleton prenne fin dès à présent.

PSG : A peine arrivé, le successeur de Galtier tente une folie à 150M€ https://t.co/xuyXk4N02w pic.twitter.com/XgA9NHrlLB — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

«Je n’ai pas encore pris de décision finale sur mon avenir pour le moment»