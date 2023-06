PSG : Mbappé règle ses comptes

Jean de Teyssière

La première prise de parole de Kylian Mbappé était attendue depuis l'annonce dans la presse d'un courrier envoyé au PSG indiquant qu'il ne continuerait pas et qu'il partirait libre en juin 2024. C'est en tant que capitaine de l'équipe de France qu'il s'est assis en conférence de presse même si la plupart des questions ont porté sur son avenir. Il en a d'ailleurs profité pour mettre les choses au clair.

La conférence de presse d'avant-match est traditionnellement dévolue au capitaine de l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé avait dit à ses débuts qu'il ne viendrait pas à chaque fois, souhaitant « laisser la place à tout le monde. » Avec les récentes rumeurs autour de son avenir au PSG, la question était légitime : Mbappé se présentera-t-il devant la presse ? La réponse est oui, et c'est devant plusieurs dizaines de journalistes, dont 20 espagnols, que Mbappé a répondu aux questions de son audience.

« Je pense qu'il n'y a pas à expliquer »

Lors de la dernière question de la conférence de presse de Kylian Mbappé, un confrère a demandé au numéro 10 de l'équipe de France s'il pouvait expliquer plus en détail toute cette affaire. La réponse est sèche : « Je pense qu’il n’y a pas à expliquer. Moi j’accepte tout. Les gens peuvent parler, critiquer, ils peuvent être dans l’incompréhension, je comprends, j’ai été comme ça. Je suis jeune donc j’ai eu la chance d’être un observateur du football et il y a pleins de choses que je ne comprenais pas et dans la vie il y a pleins de choses que l’on ne comprends pas. »

« Je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux »