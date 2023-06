Mbappé veut claquer la porte du PSG, énorme colère au Qatar

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est l’énorme sujet du moment. L’attaquant français a en effet annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et il pourrait donc partir dans seulement un an. De quoi crisper les propriétaires du club, qui avaient fait des mains et des pieds en mai 2022 pour le prolonger avec une offre pharaonique.

Comme souvent, tout ce qui touche à Kylian Mbappé fait énormément de bruit et les récentes annonces concernant sa volonté de quitter le PSG en juin 2024, ont fait l’effet d’un tremblement de terre. Surtout que la star parisienne a précisé sa volonté dans la presse étrangère...

« J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat »

L’entretien accordé à La Gazzetta dello Sport ce mercredi n’est en effet pas passé inaperçu. « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid » a déclaré Mbappé, dans les colonnes du quotidien italien. « J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine ».

Au Qatar, ça ne passe pas du tout