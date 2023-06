Mbappé - PSG : Un gros malaise éclate en interne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En informant le PSG qu’il ne lèverait pas l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger une année supplémentaire, Kylian Mbappé a suscité la colère des hauts dirigeants du club de la capitale, prêts à s’en séparer dès cet été pour ne pas le voir partir libre. Les deux camps se renvoient désormais la balle.

C’est un courrier qui a eu l’effet d’une bombe et qui pourrait relancer le mercato estival. Kylian Mbappé a fait savoir officiellement dans une lettre qu’il ne lèverait pas l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. De quoi susciter la colère des dirigeants du PSG, désormais prêts à vendre Mbappé pour ne pas le voir partir libre.

Le PSG ne comprend pas

Plusieurs jours après, le malaise existe toujours entre deux camps qui se renvoient la balle comme l’explique RMC . Du côté du PSG, on ne comprend toujours pas les agissements du numéro 7, assurant ne pas avoir été mis au courant explicitement de la volonté du joueur de ne pas renouveler alors que des discussions auraient eu lieu sur le sujet ces derniers mois.

Le clan Mbappé conteste

Dans le camp Mbappé, on estime au contraire que le PSG avait été informé qu’une prolongation n’était pas envisagée, et que le courrier n’est venu que confirmer cette position. Bref, la relation entre le club de la capitale et son phénomène n’a jamais semblé aussi complexe, alors que Kylian Mbappé compte malgré tout rester au PSG la saison prochaine, mais sans prolonger.