Le transfert de Mbappé programmé, l’incroyable projet du PSG

Le PSG ne compte pas se laisser faire dans le dossier Mbappé. Alors que ce dernier a informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat, le club envisage plus que jamais de s’en séparer pour éviter de voir sa star partir libre dans un an. En interne, on imagine ainsi une équipe sans l’international français, de quoi forcément relancer tous les plans du mercato.

Kylian Mbappé fait de nouveau les gros titres de la presse sportive. Le numéro 7 du PSG a informé ses dirigeants qu’il ne lèverait pas l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger une année supplémentaire. Mbappé est ainsi engagé jusqu’en 2024 et n’a pas l’intention d’allonger la durée de ce contrat, amenant le PSG à envisager toutes les options.

Flou total pour l’avenir de Mbappé

Si le PSG n’a pas abandonné l’idée de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail, Luis Campos ayant notamment tenté de le rassurer sur le mercato réalisé par le club, aucune option n’est écartée pour l’avenir du Français. RMC réaffirme ainsi qu’un transfert est loin d’être exclu par la formation parisienne.

Le PSG pense à son transfert

En privé, le PSG commencerait en effet à imaginer un avenir sans Kylian Mbappé. Aucun prix n’a encore été fixé pour son avenir, mais le départ de l’international français est plus que jamais d’actualité dans l’esprit des dirigeants si le principal intéressé campait sur sa position. Une opération qui relancerait alors totalement le mercato du PSG, bien que Mbappé s’imagine pour sa part rester la saison prochaine.