PSG : Incroyable retour pour cette star, c'est une surprise

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos a déjà annoncé son départ libre et gratuit du PSG. Alors que sa prochaine destination n'a pas encore été communiquée, le vétéran espagnol de 37 ans pourrait faire son retour au FC Séville. En effet, le club andalou aimerait rapatrier Sergio Ramos cet été.

Lors de l'été 2021, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid de Florentino Pérez pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, et ce, pour 0€. Deux ans plus tard, le vétéran espagnol de 37 ans fait ses valises et s'apprête à quitter Paris dans les mêmes conditions.

Mercato : C’est bouclé, il annonce son transfert au PSG https://t.co/WHsBYQ0BqM pic.twitter.com/zQtwhWqKkW — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Sergio Ramos quitte le PSG pour 0€

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos a officialisé son départ. Toutefois, le défenseur central espagnol n'a pas encore révélé l'identité de son prochain club. En attendant, le FC Séville croiserait les doigts pour être l'heureux élu.

Le FC Séville veut rapatrier Sergio Ramos