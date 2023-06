Benzema quitte le Real Madrid, il rêve de prendre sa place

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Karim Benzema file vers Al Ittihad librement et gratuitement cet été. Pour pallier le départ de son capitaine et numéro 9, Carlo Ancelotti penserait à miser sur Richarlison. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'attaquant brésilien de Tottenham rêve de signer au Real Madrid.

Après 14 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine et numéro 9 merengue a annoncé son transfert libre et gratuit vers Al Ittihad. Mais qui va endosser la lourde responsabilité de remplacer Karim Benzema à la Maison-Blanche ?

Richarlison, l'héritier de Benzema au Real ?

Selon les dernières informations d'Eduardo Inda, divulguées sur le plateau d' El Chiringuito , Carlo Ancelotti aimerait s'offrir les services de Richarlison pour oublier Karim Benzema. Et heureusement pour le coach du Real Madrid, l'attaquant brésilien de 26 ans est prêt à répondre favorablement à son appel.

«Tout joueur rêve de jouer pour le Real Madrid»