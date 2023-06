PSG : Incroyable, Mbappé veut imiter Michael Jordan

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain annonçait il y a un an une prolongation jusqu’en 2025, Kylian Mbappé pourrait claquer la porte dès juin 2024. C’est en tout cas ce qu’il a récemment annoncé, avec une année en option présente dans son contrat qui ne sera donc pas levée. Et dans l’entourage de la star française on semble déjà avoir tout préparé pour sa dernière saison au PSG.

On pourrait bien assister aux derniers matchs de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Après une saison extrêmement compliquée pour le club de la capitale, la star française a annoncé sa volonté d’aller voir ailleurs en juin 2024, soit dans tout juste un an. Forcément, cela a fait l’effet d’un tremblement de terre, puisque le Qatar pensait pouvoir construire son équipe autour de Mbappé.

Tout récemment, l’attaquant de 24 ans a confirmé sa volonté dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , clamant ainsi son envie de quitter le PSG. « J’ai confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat » a déclaré Kylian Mbappé. « Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine ».

Un documentaire en préparation