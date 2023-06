Le pote de Mbappé se lâche sur son départ du PSG

Benjamin Labrousse

Un an après avoir surpris tout le monde en décidant de prolonger au PSG, Kylian Mbappé se retrouve au cœur des rumeurs d’un possible départ vers le Real Madrid. Mais contrairement à l’an dernier, la vedette parisienne pourrait être poussée vers la sortie par le club français. Son coéquipier en sélection et grand ami Ousmane Dembélé (FC Barcelone) s’est exprimé sur une possible arrivée de Mbappé en Espagne.

Le potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid tient tout le monde en haleine. Alors que l’attaquant de 24 ans a récemment confirmé sa volonté de rester au PSG la saison prochaine, ce dernier ne souhaite pas en revanche étendre son contrat à Paris jusqu’en 2025. Alors qu’il pourrait envisager de quitter le club parisien libre durant l’été 2024, Mbappé crée la panique du côté des dirigeants du PSG.

La saga Mbappé prend de l’ampleur

Au Real Madrid, la situation ne semble pas avoir changé. Comme l’avait annoncé Florentino Perez il y a quelques semaines, l’objectif est de signer Kylian Mbappé libre en 2024. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille, et souhaite désormais se séparer de sa vedette en échange d’un gros chèque à en croire les informations de l’Équipe .

Ousmane Dembélé dubitatif sur l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid