Incroyable, Zidane balance sur son coup de boule

Tout le monde se rappelle du dernier match de Zinédine Zidane sous le maillot de l'équipe de France. Face à l'Italie en finale de la Coupe du monde 2006, le joueur avait été expulsé juste avant la séance des tirs au but après avoir donné un coup de boule à Marco Materazzi. Dix-sept ans après ce geste resté dans l'histoire, l'ancien entraîneur du Real Madrid a livré ses vérités.

Si la finale du Mondial 2006 entre l'Italie et la France est restée dans l'histoire, c'est notamment grâce à Zinédine Zidane, qui avait émerveillé le public avec une panenka pleine de culot avant de se faire expulser par l'arbitre en fin de rencontre à cause d'un coup de boule sur Marco Materazzi. Dernièrement, l'Italien était revenu sur cet épisode et avait enfin expliqué les raisons de ce geste.

Materazzi avait dévoilé la raison de ce coup de boule

« Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu 'Non, je préfère ta soeur' » avait lâché l'ancien international italien, avant de laisser entendre que les tensions s'étaient apaisées avec Zizou . « J'avais beaucoup d'estime pour Zidane le joueur et je le félicite pour sa carrière d'entraîneur. Je l'ai revu ? Vite fait quand il travaillait pour le Real Madrid. Je lui ai serré la main et c'est tout » avait déclaré Materazzi lors d'un entretien à Canal +.

« Je ne suis pas fier de ça »