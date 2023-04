Materazzi balance, un proche de Zidane vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Marco Materazzi a refait parler de lui. L'ancien international italien a pris la parole dans les médias pour revenir sur le coup de boule de Zinédine Zidane en finale du Mondial 2006. Une sortie, qui a provoqué la colère de Christophe Dugarry, proche de Zizou. Le champion du monde 1998 est revenu sur cette affaire ce mercredi soir.

Quels ont été les mots lâchés par Marco Materazzi en direction de Zinédine Zidane en finale du Mondial 2006 ? Lors d'un entretien accordé à Football Italian TV, l'ancien international italien a levé le voile. « Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu 'Non, je préfère ta soeur' » a-t-il confié.

« Il me fatigue un peu Materazzi »

Sur le plateau de Rothen S'enflamme , Christophe Dugarry a réagi aux propos de Materazzi. « Il me fatigue un peu Materazzi. Il a été un grand joueur, félicitations à lui. Il a été dans la provocation tout au long de sa carrière. Ce qui m’agace tout autant, ce sont les guignols à côté de lui qui éclatent de rire comme des idiots lorsqu’il explique qu’il a insulté Zidane. Qu’il arrête Materazzi. C’est soûlant (…) Je trouve ça un peu fatigant. Materazzi parle de ta carrière, elle est jolie, mais arrête de parler de Zizou. Zidane ne parle jamais de toi » a-t-il déclaré au micro de RMC.

« J’ai compris que c’était bien de parler en mal de Zidane quand on veut se faire mousser »