Équipe de France : Cannavaro regrette le coup de boule de Zidane sur Materazzi

Publié le 11 mai 2020 à 22h40 par La rédaction

Fabio Cannavaro est revenu sur le coup de boule de Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Pour le Ballon d’Or de cette même année, la vedette des Bleus avait « tort »...