Mercato : Le PSG n'avait aucune chance pour Pogba

Formé au Havre, Paul Pogba n'a jamais joué professionnel en France. En 2009, à 16 ans, il est parti en Angleterre à Manchester United qu'il a quitté en 2012 pour la Juventus. Avant d'y refaire un aller retour entre 2016 et 2023. Durant tout ce temps, de nombreuses rumeurs faisaient état d'une possible arrivée de Pogba au PSG, et il raconte pourquoi il n'a jamais rejoint le club parisien.

Face à ces rumeurs envoyant Paul Pogba au PSG, son agent, Rafaela Pimenta, avait déclaré ceci : « Notre comptable en France m'a appelé pour me dire qu'il annulait ses vacances. Je le fais pour vous, m'a-t-il dit. Je n'ai pas compris, je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que puisque Pogba venait au PSG, je pouvais peut-être l’utiliser. » Preuve s'il fallait que cette rumeur était allée très loin. Mais cela ne s'est jamais fait, Pogba n'ayant connu que deux clubs dans sa vie professionnelle : Manchester United et la Juventus de Turin.

« J'ai tout de suite vu l'amour des supporters, du club »

Dans une interview accordée à Views , Paul Pogba explique pourquoi il est allé à la Juventus entre 2012 et 2016 : « Quand je suis parti de Manchester, j’étais jeune. Et quand tu es jeune, tu veux prouver quelque chose. Je suis venu à la Juve, dans un club italien assez jeune, c’était un gros test pour moi. Mais j’ai tout de suite vu l’amour des supporters, j’ai vu l’amour du club. J’ai beaucoup aimé comment ils travaillaient et j’ai beaucoup appris. Je suis reparti à Manchester parce que je n’avais pas fini mon travail là-bas. Je me suis dit « J’ai vraiment envie de jouer avec les A [l’équipe première] ». Je l’ai fait et c’était un objectif atteint pour moi. On a déjà gagné, pas la Premier League, mais des titres que Manchester n’avait pas gagnés depuis longtemps. »

« Je suis revenu à la Juve car c'est le club qui m'a poussé »