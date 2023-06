Mercato : Benzema débloque une opération avec le clan Mbappé

Pierrick Levallet

Le départ de Karim Benzema a été un véritable coup de tonnerre au Real Madrid. Depuis, le club madrilène ne cesse de chercher un nouvel attaquant sur le mercato. La Casa Blanca pourrait notamment activer une piste improbable sur le marché des transferts. Et le clan Mbappé pourrait bien être aux commandes de cette opération.

Jackpot pour Benzema, son nouveau salaire est révélé https://t.co/zZrMyHECen pic.twitter.com/ir7cAr4ozL — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Le Real Madrid pense à Cherki

À en croire les informations de SPORT , le Real Madrid envisagerait de s’attaquer à Rayan Cherki. Par le passé, Zinedine Zidane avait recommandé sa signature puisqu’il estimait qu’il avait des caractéristiques très proches de celles de Karim Benzema et qu'il pourrait facilement s'adapter au jeu du club madrilène. L’OL aurait fixé son prix à 27M€, mais il pourrait bien grimper avec l’intérêt du PSG.

Le clan Mbappé devrait gérer le dossier