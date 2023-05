Le transfert de Pogba annoncé au PSG, l’incroyable anecdote

Thibault Morlain

Parti très tôt du Havre pour Manchester United, Paul Pogba n’a jamais joué en professionnel en France. Plusieurs rumeurs ont pourtant fait état d’un intérêt du PSG pour l’actuel joueur de la Juventus. Cela fait maintenant quelques années que cela est évoqué sans pour autant que cela ne se concrétise pour Pogba et le PSG. De quoi d’ailleurs donner lieu à certaines occasions étonnantes…

Au cours de sa carrière professionnelle, Paul Pogba n’a donc connu que Manchester United et la Juventus, faisant l’aller-retour entre l’Angleterre et l'Italie. Pourtant, le Français a été annoncé dans d’autres clubs à travers sa carrière. Plusieurs fois, un transfert de Pogba au PSG était évoqué. D’ailleurs, Rafaela Pimetna, agent edu Turinois, a livré une anecdote à ce sujet.

Pogba au PSG ?

Si Paul Pogba n’a jamais rejoint le PSG, certaines rumeurs ont fait croire que cela allait se boucler. En effet, pour calciomercato.com , Rafaela Pimenta a révélé à propos de ce feuilleton : « Notre comptable en France m'a appelé pour me dire qu'il annulait ses vacances. Je le fais pour vous, m'a-t-il dit. Je n'ai pas compris, je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu que puisque Pogba venait au PSG, je pouvais peut-être l’utiliser ».

« Je m'occupais à l'époque du transfert de Paul à United »