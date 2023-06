Surprise, il a fait trembler Mbappé

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'équipe de France s'est imposée face à la Grèce grâce à un but de Kylian Mbappé sur penalty. Un coup de pied de réparation tiré en deux temps, parce que plusieurs joueurs grecs sont entrés trop tôt dans la surface de réparation. Interrogé après la rencontre, Odysseas Vlachodimos a raconté comment il avait arrêté la première tentative de Kylian Mbappé.

L'équipe de France a eu chaud ce lundi soir. En effet, les Bleus se sont imposés par le plus petit des scores face à la Grèce, et ce, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Toutefois, ce coup de pied de réparation aurait pu être malheureux pour les hommes de Didier Deschamps.

Vlachodimos avait tout vu pour Mbappé

Lors de sa première tentative, Kylian Mbappé a vu Odysseas Vlachodimos partir du bon côté et stopper son tir. Mais heureusement pour le capitaine et numéro 10 tricolore, l'arbitre de la rencontre lui a permis de retenter sa chance, et ce, parce que plusieurs joueurs grecs sont entrés dans la surface de réparation avant la frappe de Kylian Mbappé. Pour son deuxième essai, la superstar de 24 ans a fait trembler les filets d'Odysseas Vlachodimos, qui était une nouvelle fois parti du bon côté. Mais cette fois, le tir de Kylian Mbappé a fait mouche.

«J’étais sûr qu’il l’enverrait de l’autre côté»