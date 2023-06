Mbappé met un coup de pression à Messi en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Lundi soir, Kylian Mbappé a mis un terme à sa saison en inscrivant le seul but de l’équipe de France lors de la victoire face à la Grèce. En après match, l’attaquant du PSG a posé sa candidature pour le Ballon D’Or, un trophée qu’il estime être en mesure de remporter vu sa saison incroyable sur le plan statistiques.

Et si Kylian Mbappé allait gagner son premier Ballon D’Or cette saison ? L’attaquant du PSG postule, lui qui a fini cette saison avec 54 buts toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de Ligue 1 mais surtout de la Coupe du monde dans laquelle il a inscrit un triplé en finale, Kylian Mbappé espère tirer son épingle du jeu. Mais la concurrence est féroce.

Messi dans le coup, Manchester City sera représenté

En face, Mbappé retrouvera déjà Lionel Messi, son ancien coéquipier au PSG. Même si sa saison en club est décevante, notamment en Ligue des Champions, l’international argentin a gagné la Coupe du monde avec l’Albiceleste et a été élu meilleur joueur du tournoi. Du côté de Manchester City, les candidats seront nombreux également. Erling Haaland, Kévin De Bruyne mais aussi Rodri auront leur mot à dire.

Kylian Mbappé vit un cauchemar, il lâche ses vérités https://t.co/DYHkpOlHIA pic.twitter.com/aALDmf2Let — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

«Je pense que je corresponds aux critères»