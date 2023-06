PSG : Mbappé en rêve, une nouvelle offre est dégainée

Pierrick Levallet

Après avoir déjà bouclé plusieurs dossiers sur le mercato, le PSG souhaiterait poursuivre sur sa lancée et recruter du lourd cet été. Luis Campos veut notamment aller chercher Bernardo Silva, qui n'est pas contre évoluer une nouvelle fois aux côtés de Kylian Mbappé. Mais Manchester City ne se laisserait pas vraiment faire.

Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee... Le PSG n’a pas perdu de temps en ce début de mercato. Le club de la capitale tient déjà ses quatre premières recrues de l’été. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller football parisien aurait encore prévu du lourd pour renforcer les rangs du pensionnaire de la Ligue 1.

Mbappé - PSG : Coup de théâtre, le Real Madrid prend une décision radicale https://t.co/T9VKJSAULr pic.twitter.com/ljHpJ4FrLt — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Le PSG vise Bernardo Silva sur le mercato

Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG souhaite recruter Bernardo Silva cet été. Kylian Mbappé aimerait retrouver son ancien coéquipier à l’AS Monaco, et le joueur de 28 ans n'est pas non plus contre évoluer une nouvelle fois aux côtés de la star de 24 ans. Toutefois, Manchester City n’aurait pas l’intention de se laisser faire.

Manchester City a de nouveau dégainé