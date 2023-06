Un champion du monde arrive au PSG, Luis Enrique va adorer

Pierrick Levallet

Pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Campos se rapproche de plus en plus de Luis Enrique. Dans le même temps, le club de la capitale cherche à recruter Lucas Hernandez pour renforcer son secteur défensif. Le profil du joueur de 27 ans pourrait d'ailleurs plaire au technicien espagnol.

Ayant vécu un calvaire au PSG cette saison, Christophe Galtier ne sera pas reconduit. Bien qu’il lui reste un an de contrat, le technicien de 56 ans ne sera plus l’entraîneur de la formation parisienne. Luis Campos lui cherche d’ailleurs activement son successeur. Et après l’échec avec Julian Nagelsmann, le conseiller football du PSG semble se rapprocher de Luis Enrique. L’Espagnol est très apprécié du Qatar comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Le PSG veut recruter Lucas Hernandez

Mais ce n’est pas le seul chantier du PSG cet été. Le champion de France souhaite également faire venir un autre défenseur en plus de Milan Skriniar. Dans cette optique, la priorité se nommerait Lucas Hernandez. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà donné son feu vert au club de la capitale, en attendant qu’un accord avec le Bayern Munich soit trouvé.

Luis Enrique va apprécier son profil