Fiasco pour le PSG, Messi lâche un terrible aveu sur Neymar

Baptiste Berkowicz

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a annoncé qu'il allait défendre les couleurs de comme nouveau l'Inter Miami à la fin de ses vacances. Après deux saisons décevantes avec le club de la capitale, le joueur aux sept Ballons d'Or est revenu sur son aventure parisienne. La superstar argentine n'a pas caché l'influence de la blessure de Neymar et de la Coupe du Monde sur la saison du PSG.

Lionel Messi n'a pas répondu aux attentes placées en lui au PSG. Fraîchement annoncé comme nouveau joueur de l'Inter Miami, franchise de David Beckham, le champion du monde en titre est revenu sur l'année décevante du PSG.

La blessure de Neymar comme tournant ?

Lors d'un entretien pour BeIN Sports , Lionel Messi a évoqué les raisons de la saison délicate du PSG : « La saison 2022-2023 compliquée du PSG ? Le Mondial a beaucoup joué car il était en milieu de saison, c’était une année spéciale. Certains sont rentrés plus tard, certains ont été blessés. Ça a changé nos plans de jeu comme la blessure de Neymar ». En effet, Neymar a été victime d'une grave entorse le 19 février dernier face à Lille.

La coupe du monde a tout chamboulé