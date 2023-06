PSG : Un incroyable projet s’offre à Mbappé

Axel Cornic

Toute l’agitation autour de l’avenir de Kylian Mbappé effraie le Paris Saint-Germain, mais réjouit le Real Madrid. En Espagne on assure en effet que le président Florentino Pérez a l’intention de se rattraper et d’enfin recruter la star française, tout ça en ne donnant pas le moindre sou au club parisien.

Au Real Madrid on attend Kylian Mbappé les bras ouverts. Après l’échec de mai 2022, le club espagnol semble avoir tout oublié devant l’annonce récente du Français, qui vise un départ libre du PSG en juin 2024. Et en attendant, on semble déjà construire le nouveau projet merengue...

Le Real Madrid construit son avenir

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le président Florentino Pérez aurait promis un Real Madrid 2.0 à Kylian Mbappé pour la saison 2024/2025. Le milieu de terrain est évidemment le point central de ce projet avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et le nouvel arrivant Jude Bellingham, qui semblent pouvoir former un trio fantastique pour les 10 prochaines années.

Qui sera le numéro 9 de Mbappé ?

Une grande promesse a également été faite concernant le futur compère de Kylian Mbappé en attaque. Car sans Karim Benzema, il faudra absolument un numéro 9 ! La liste des candidats donnée par le quotidien italien est longue, avec Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Lautaro Martinez. Les deux premiers sont d’ailleurs également pistés par le PSG... également à la recherche d’un attaquant de pointe.

La succession d’Ancelotti