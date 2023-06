Benzema, 120M€... Un projet fou proposé à Zidane

La rédaction

L'Arabie Saoudite fait une razzia sur les stars du football mondial. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté... Ils ont ainsi rejoint le championnat local et voilà maintenant que les Saoudiens s'attaquent aux entraîneurs. En ce sens, une énorme proposition aurait été formulée à Zinedine Zidane pour retrouver notamment KB9.

Deux ans après avoir quitté le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène. Dernièrement, l'entraîneur français a fait part de sa volonté de reprendre du service. Reste à trouver le challenge idéal pour Zidane. Les offres ne manquent pas, mais encore faut-il convaincre Zizou. Et visiblement, l'Arabie Saoudite n'aurait pas réussi...

Al-Ittihad pense à Zidane

Souhaitant faire venir les plus grandes stars, l'Arabie Saoudite aurait donc pensé à Zinedine Zidane. Selon les informations dévoilées par Ok Diario , Zizou se serait vu proposer la possibilité d'entraîner le club d'Al-Ittihad où on peut désormais retrouver Karim Benzema et N'Golo Kanté.

Un refus à 120M€

Après le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait donc pu retrouver Karim Benzema. Mais visiblement, cela n'a pas fait mouche auprès de l'entraîneur français. Le média ibérique explique que Zizou aurait donc dit non à l'Arabie Saoudite et cela en dépit d'une offre complètement folle puisque 120M€ était proposé à Zidane.