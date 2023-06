Le PSG vise une nouvelle star, ce sera 100M€ !

Benjamin Labrousse

Dans les prochains jours, le PSG devrait officiellement annoncer la venue de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, mais également celle de plusieurs recrues. Mais l’entraîneur espagnol pourrait avoir son mot à dire concernant le mercato parisien. Ce dernier apprécie le profil de Joao Félix, qui pourrait quitter l’Atlético Madrid contre une énorme somme.

Le mercato estival du PSG prend une tout autre tournure. Si pour le moment, rien n’a été officialisé du côté de Paris, Luis Enrique devrait prendre la succession de Christophe Galtier dans les jours à venir. Outre ce nouveau cycle entamé avec l’Espagnol, le PSG a également bouclé les signatures de plusieurs joueurs (Skriniar, Asensio, Ugarte, Ndour). Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé reste obscur dans la capitale, Luis Enrique pourrait frapper un premier gros coup sur le marché des transferts.

Mbappé : Le Real Madrid attend le feu vert du PSG https://t.co/UrhB6b3fUV pic.twitter.com/GaDVLrGvHq — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Le PSG et Luis Enrique apprécient Joao Félix

Pour rappel, ce jeudi, le journaliste de SportItalia Rudy Galetti lâchait une véritable bombe concernant le mercato du PSG. En effet, à peine arrivé, Luis Enrique aurait coché le nom de Joao Félix afin de renforcer le secteur offensif du club parisien. Le technicien espagnol apprécie le profil du Portugais de l’Atlético Madrid. Ce vendredi, Mundo Deportivo apporte plus de précisions dans la piste menant au joueur de 23 ans.

L’Atlético Madrid demande 100 M€ pour le Portugais