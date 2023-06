Coup de tonnerre, Mbappé prépare son départ du PSG !

Jean de Teyssière

Et si Kylian Mbappé préparait discrètement son arrivée au Real Madrid cet été ? C'est la folle rumeur du jour alors qu'une réunion extrêmement importante entre lui et le PSG doit avoir lieu ce vendredi. Son avenir est en jeu mais en parallèle, le Bondynois chercherait déjà son lieu de résidence à Madrid...

L'avenir de Kylian Mbappé permet à tous les fantasmes de se créer. Après avoir envoyé une lettre au PSG au début du mois de juin pour leur signifier qu'il ne resterait pas au sein du club jusqu'en 2025 et qu'il partirait donc libre en juin prochain, le club parisien s'est mis en tête de le vendre. Mais le plan du numéro 7 parisien est peut-être encore plus élaboré que cela, si l'on en croit les informations du média pro-madrilène, Defensa Central .

Une réunion au sommet prévue entre le PSG et Mbappé

Ce vendredi, on en saura sûrement beaucoup plus sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Une réunion au sommet doit se tenir entre le Bondynois et la direction parisienne au sujet de l'avenir du numéro 7. D'après la presse espagnole, le PSG aimerait le prolonger de deux ou trois ans, tout en lui promettant de partir au Real Madrid en 2024. La réponse devrait tomber vite et de toute façon, le PSG veut être fixé le plus tôt possible sur les envies de Mbappé.

PSG : Réunion au sommet avec Luis Enrique https://t.co/1ZwkT3eJt0 pic.twitter.com/3x9QI6hFKm — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Mbappé prépare déjà son arrivée à Madrid