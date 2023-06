PSG : Réunion au sommet avec Luis Enrique

Jean de Teyssière

Le PSG n'a jamais été aussi proche d'introniser Luis Enrique comme nouvel entraîneur. Le club parisien aurait reçu l'accord total de la part de l'Espagnol lundi dernier et ce vendredi Fabrizio Romano annonce qu'un accord était proche d'être scellé et que l'officialisation se ferait après le départ de Christophe Galtier. Le temps est maintenant au recrutement et c'est sans doute pour cela qu'une réunion au sommet aurait eu lieu entre le futur entraîneur parisien et les hauts dirigeants du club.

Ce n'est maintenant plus qu'une question de jours avant que Luis Enrique ne devienne l'entraîneur du PSG. L'Espagnol a de toute façon donné son accord au club de la capitale et dès le lendemain de cette annonce, il aurait pris un avion pour rejoindre la France et sa capitale.

Luis Enrique se prépare à déménager

Selon les informations de Sports Zone , Luis Enrique se serait empressé de prendre un avion après avoir donné son accord total pour rejoindre le PSG afin de commencer son arrivée. Il aurait pour projet de déménager le plus vite possible pour se projeter pleinement dans le projet parisien le plus vite possible. En attendant, il loge dans un célèbre hôtel parisien situé dans le huitième arrondissement.

Une rencontre au sommet dans un hôtel de luxe parisien