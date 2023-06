Mercato : L’entraîneur arrive, le PSG tient déjà son successeur !

Thomas Bourseau

Depuis quelques jours, il est de notoriété publique que Luis Enrique sera le prochain entraîneur du PSG. Néanmoins, le club parisien aurait approché Mikel Arteta. Le coach d’Arsenal pourrait bien être le choix numéro un du PSG pour l’après-Enrique.

Christophe Galtier n’est officieusement plus l’entraîneur du PSG comme Luis Campos, le conseiller football, lui a annoncé le 6 juin dernier comme le10sport.com vous l'avait annoncé. L’annonce officielle n’a pas eu lieu pour la simple et bonne raison que les modalités de licenciement de Galtier ne trouvent pas leur public dans les deux camps. Les discussions se poursuivent et Luis Enrique attend patiemment son heure.

Luis Enrique, futur entraîneur du PSG

Ce ne sera pas Julian Nagelsmann, mais bien Luis Enrique le nouveau coach du PSG. Pourtant, diverses pistes ont été activées dont celle menant à Mikel Arteta dont le contrat à Arsenal expirera en juin 2025. RMC Sport dévoilait dernièrement après l’échec du dossier Nagelsmann que Luis Cmapos militait pour qu’Arteta bénéficie du poste de Christophe Galtier, en vain. Pour autant, le PSG pourrait avoir préparé l’avenir.

Le PSG prépare le terrain pour l’avenir avec Arteta