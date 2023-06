Le PSG a choisi son entraineur, le mercato relancé

La rédaction

Arrivé l’année dernière, Christophe Galtier va quitter le Paris Saint-Germain et son successeur est déjà connu, puisque c’est Luis Enrique qui devrait prendre sa suite. On devrait attendre encore quelques jours vraisemblablement, mais l’ancien sélectionneur espagnol devra bientôt se mettre au travail et son arrivée pourrait changer beaucoup de choses pour le mercato parisien.

Le pari Galtier raté, le PSG a décidé de se mettre en quête d’un nouveau pilote pour son projet et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, plusieurs pistes ont été étudiées. C’est finalement Luis Enrique qui devrait débarquer pour remplacer Christophe Galtier, avec la lourde mission de faire oublier la dernière saison délicate.

PSG : Surprise, ce n'est pas terminé pour Galtier https://t.co/85agKKYbJM pic.twitter.com/UkbZR7oqFc — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Le PSG attend Luis Enrique

D’après les informations de L’Equipe , l’ancien du FC Barcelone ne devrait être annoncé qu’après le début du mois de juillet, ce qui n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé l’été dernier avec le passage de flambeau entre Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Pour ce dernier, les choses devraient d’ailleurs bouger rapidement avec un départ officiel qui est toujours attendu.

Un changement en vue pour Verratti ?