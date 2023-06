PSG : Viré par le Qatar, Galtier négocie déjà avec un rival

Baptiste Berkowicz

Bien que l'officialisation de son départ n'a pas encore été annoncé par le PSG, Christophe Galtier sait qu'il ne sera plus l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. L'homme de 56 ans est d'ores et déjà à la recherche d'une nouvelle aventure. Des discussions sont en cours pour rejoindre l'Arabie saoudite.

L'avenir de Christophe Galtier au PSG est scellé ou presque. La dernière phase de discussions est en cours afin que les deux parties se mettent d'accord. L'ancien entraineur du LOSC possède encore une année de contrat avec Paris, les dirigeants parisiens doivent donc trouver un terrain d'entente pour le lui régler. Christophe Galtier négocie déjà avec les Saoudiens en vue de la saison prochaine.

PSG - Galtier : Messi se lâche après son départ https://t.co/VFd4xg3fT2 pic.twitter.com/TZeozQKVAx — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Al-Hilal en pourparlers avec Galtier

Les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite se sont réchauffées ces derniers mois mais sont encore loin d'être idylliques. Christophe Galtier ne se pose pas ces questions et discute avec les Saoudiens pour rejoindre Al-Hilal la saison prochaine, selon AS . Le club, qui a déjà enregistré la venue de joueurs importants comme Kalidou Koulibaly ou encore Ruben Neves, souhaite attirer l'ancien entraineur de Lille. Al-Hilal souhaitait initialement attirer dans ses rangs Massimiliano Allegri mais a essuyé le refus de l'entraîneur de la Juventus.

Son départ du PSG bientôt officialisé

Le PSG a déjà trouvé le successeur de Christophe Galtier en la personne de Luis Enrique. Néanmoins, les officialisations tardent du côté du club de la capitale. À l'instar des recrues estivales déjà bouclées, l'ancien sélectionneur espagnol attend le feu vert de la direction parisienne pour poser définitivement ses valises à Paris. Le contournement du fair-play financier est évoqué pour expliquer le retardement des annonces des nouveaux joueurs parisiens mais le cas de Luis Enrique n'est pas lié à cela. Il ne manque plus qu'à trouver un terrain d'entente avec Christophe Galtier.