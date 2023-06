PSG : Mourinho refuse une offre XXL, Galtier se frotte les mains

Thibault Morlain

D'ici peu, Christophe Galtier devrait être remercié par le PSG. Les questions se posent alors pour son avenir. L'entraîneur français pourrait d'ailleurs ne pas mettre longtemps avant de rebondir. Aux dernières nouvelles, Galtier négocierait notamment avec le club saoudien d'Al-Hilal. Un challenge pour lequel il pourrait remercier José Mourinho. Explications.

Un an et puis s'en va ? L'été dernier, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. La saison n'aura pas été si bonne que cela et voilà que la direction parisienne a décidé de se séparer du Français. Prochainement, le départ de Galtier devrait être officialisé. Quid maintenant de l'avenir de l'ex-entraîneur de l'OGC Nice ?

Surprise, le PSG dégaine une offre de 100M€ https://t.co/G02GSwBqNC pic.twitter.com/rDpDNAPohM — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Galtier vers Al-Hilal ?

Après le PSG, Christophe Galtier pourrait immédiatement revenir aux affaires. Selon les dernières informations de AS , le technicien français pourrait lui aussi filer vers l'Arabie Saoudite. Alors que le club d'Al-Hilal vient d'accueillir Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, Galtier pourrait venir les entraîner. Les discussions seraient ainsi en cours.

Mourinho a refusé le club saoudien

Et si Al-Hilal pense aujourd'hui à Christophe Galtier, c'est notamment parce que José Mourinho aurait refusé une offre du club saoudien et quelle offre. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Special One se serait vu proposer un salaire annuel net de 30M€. Une offre folle qui n'a pas convaincu Mourinho, préférant rester à l'AS Rome.