Mbappé : L’annonce retentissante du Real Madrid, le PSG hallucine

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été au vu des informations circulant en Espagne. Néanmoins, un énorme démenti est tombé concernant l’avenir de l’attaquant du PSG, vendeur au vu des circonstances…

Kylian Mbappé met une nouvelle fois le feu au mercato estival. En effet, le champion du monde tricolore a pris la décision de ne pas actionner la clause présente dans son contrat pour y activer la dernière année. De ce fait, si la situation restait inchangée, Mbappé deviendrait agent libre à l’été 2024. Ce que la direction du PSG souhaite éviter en lançant un ultimatum au joueur : prolonger ou partir avant la fin du mercato.

Contact maintenu entre le clan Mbappé et le Real Madrid

D’après El Chiringuito , le contact entre Fayza Lamari, mère et représentante de Kylian Mbappé, et le Real Madrid n’aurait jamais été coupé. Le journaliste Edu Aguirre a même expliqué sur le plateau de l'émission que 250M€ étaient mis de côté par le club merengue pour l'opération.

Le PSG va gagner un énorme bras de fer, Mbappé jubile https://t.co/xgXTia3kBF pic.twitter.com/6WW0PPXVBJ — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

«J'ai parlé au président du Real Madrid et il m'a dit qu'il n'y avait rien du tout avec Mbappé»