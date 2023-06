PSG : Transfert à 150M€ pour Mbappé, une fake news est dénoncée

Pierrick Levallet

Désireux de mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe cet été, le PSG en pincerait sérieusement pour Victor Osimhen. Toutefois, la formation parisienne ne serait pas le seul club à avoir des vues sur le buteur nigérian. Récemment, Liverpool était annoncé sur le dossier. Mais les Reds ne devraient finalement pas se jeter sur l'attaquant de 24 ans.

Auteur d’une grande saison avec Naples, Victor Osimhen a tapé dans l’oeil de nombreux clubs sur le mercato. Le buteur nigérian intéresserait notamment le PSG, qui souhaiterait s’attacher les services d’un nouvel attaquant de pointe. Mais il faudra sortir le chéquier pour le recruter, Aurelio De Laurentiis réclamant aux alentours de 150M€ pour le joueur de 24 ans. Il faudra également faire face à la concurrence sur ce dossier. Récemment, Liverpool était annoncé sur Victor Osimhen. Mais les Reds ne devraient finalement pas se jeter sur l’ancien du LOSC.

«Liverpool a beaucoup d'options en attaque»

« Il n'est pas question pour moi de rejeter des histoires ou de minimiser ce que d'autres journalistes peuvent entendre de leurs sources, mais je dois dire que je serais étonné de voir Liverpool signer Victor Osimhen, comme cela a été rapporté ailleurs, ou n'importe quel autre attaquant de ce calibre ou de ce prix, d'ailleurs. Liverpool a beaucoup d'options en attaque maintenant, après avoir signé Darwin Nunez l'été dernier et Cody Gakpo en janvier, probablement dans l'attente du départ de Roberto Firmino, ce qu'il a fait. Il y a aussi Luis Diaz qui revient de blessure et Diogo Jota qui a bien terminé la saison une fois qu'il est revenu en forme » a d’ailleurs expliqué le journaliste Neil Jones dans sa chronique pour Caught Offside .

«Je pense que l'accent reste mis sur le milieu de terrain»