Mbappé - PSG : Voilà la vérité sur cette folle opération à 300M€

Thibault Morlain

Depuis quelques semaines maintenant, on annonce un possible transfert de Kylian Mbappé, que le PSG semble vouloir vendre cet été. Forcément, dans une telle situation, on se tourne vers le Real Madrid. Mais voilà que dernièrement, il a été question d'une possible offre de Liverpool, visiblement prêt à faire des folies pour Mbappé. Fabrizio Romano a toutefois tenu à mettre les choses au point à propos des Reds.

Il n'y a pas que le Real Madrid qui rêverait de s'offrir les services de Kylian Mbappé. Ces dernières années, Liverpool a également été annoncé comme un prétendant pour l'attaquant du PSG. Le10sport.com vous avait d'ailleurs révélé des échanges entre Jürgen Klopp et l'entourage de Mbappé. Un intérêt qui pourrait toujours être d'actualité. D'ailleurs, récemment, l'agent FIFA, Marko Kirdemir a assuré : « Liverpool fait concurrence au Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé ». Une fortune qui serait de l'ordre de 300M€.

PSG : La mère de Mbappé se fait sèchement tacler ! https://t.co/O8qKpZY6WK pic.twitter.com/p2JBxw8hRE — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

« Je suis désolé de vous décevoir... »

Pour Caughtoffside , Fabrizio Romano a livré ses informations concernant Kylian Mbappé et Liverpool. Le journaliste italien a alors expliqué : « L'agent Marco Kirdemir a interpellé avec ses déclarations à Marca où il a dit que Liverpool concurrençait le Real Madrid et voulait payer une fortune pour Mbappé. Les fans de Liverpool, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis au courant de rien de concret entre Liverpool et Mbappé à ce stade ».

« Le PSG a été très clair »