Mbappé - PSG : Un mensonge à 300M€ est dévoilé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se trouve face à un dilemme lancé par le PSG : prolonger son contrat ou partir dès cet été. Liverpool semblerait être prêt à concurrencer le Real Madrid en formulant une offre des plus alléchantes pour le PSG : 300M€. Néanmoins, Fabrizio Romano a calmé le jeu.

Kylian Mbappé serait susceptible de plier bagage avant la fin du mercato. En effet, depuis l’envoi de son courrier dans lequel il spécifiait au PSG son désir de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’un an jusqu’en juin 2025, Mbappé deviendra donc agent libre à l’été 2024 si la situation restait inchangée. Néanmoins, le PSG lui laisserait le choix : prolonger son contrat ou bien être vendu cet été.

Un coup à 300M€ de Liverpool pour Mbappé ?

Kylian Mbappé a fait savoir à plusieurs reprises dernièrement qu’il refusait de quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat. Pour autant, le PSG l’aurait placé sur le marché et compterait bien bénéficier d’une très belle offre. D’après Marco Kirdemir, agent de la FIFA, Liverpool serait disposé à payer une véritable fortune, et d’en faire au passage le transfert le plus cher de l’histoire, en dégainant une offre de… 300M€ comme Marca l’a souligné ces dernières heures.

«Rien de concret entre Liverpool et Mbappé à ce stade»