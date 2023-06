PSG : Le Qatar est furieux pour Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ces dernières semaines au PSG, l’attaquant français ayant refusé d’activer sa clause de prolongation de contrat. Le Qatar envisage donc de le vendre au plus vite, et l’émir serait d’ailleurs très remonté contre l’attitude de Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ? L’international français a fait savoir à la direction du club de la capitale, par courrier, qu’il n’activerait sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, et Mbappé pourrait donc partir libre dans un an. Une situation très inconfortable pour la direction du PSG, qui envisagerait donc de le vendre au plus vite pour récupérer des liquidités.

« L’émir est très contrarié »

Sauf que Kylian Mbappé a répété en boucle ces derniers jours qu’il resterait au PSG la saison prochaine, et cette situation ferait grincer des dents du côté de Doha, au Qatar. Interrogé par Radio Marca, l’agent FIFA Marco Kirdemir lâche d’ailleurs une précision à ce sujet : « Ils voulaient et avaient la certitude qu'il allait prolonger. L'émir est très contrarié », explique-t-il.

Liverpool en embuscade