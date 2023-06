Le PSG rêve d’un transfert à 150M€, la réponse est terrible

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du moment, Victor Osimhen animera sans aucun doute le mercato estival. Les plus grands clubs d’Europe le veulent et c’est le cas du Paris Saint-Germain, qui pourrait bien décider de transféré Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Mais le buteur nigérian ne semble pas du tout attiré par cette option…

La bombe lâchée par Kylian Mbappé a remis en questions tous les plans du PSG. Désormais, un départ de la star française semble être plus que probable, puisqu’il ne souhaite pas prolonger et pourrait donc partir libre en juin 2024. Aucune piste précise ne se détache pourtant, même si le Real Madrid semble toujours rester la priorité de Mbappé.

PSG : Le clan Verratti donne sa réponse pour un transfert https://t.co/hS5nK08GCl pic.twitter.com/IWL5QQjZl9 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé...

Mais qui pourrait prendre sa place au sein du projet QSI ? Car Lionel Messi parti et Neymar poussé vers la sortie, le PSG devra obligatoirement trouver une nouvelle star pour mener son attaque. Il Mattino nous apprend que l’heureux élu ne serait autre que Victor Osimhen, que Luis Campos connaît très bien pour l’avoir recruté au LOSC par le passé.

Mais Osimhen se met d’accord avec le Bayern Munich