Surprise, le PSG a déjà le remplaçant de Kylian Mbappé

Axel Cornic

L’avenir parisien de Kylian Mbappé s’est soudainement assombri en cette fin de saison. A un an de la fin de son contrat, la star française a en effet annoncé ne pas vouloir prolonger, ce qui met le Paris Saint-Germain dans une position extrêmement inconfortable. Un départ semble être la seule solution pour le club, qui aurait déjà une grosse piste pour oublier Mbappé.

Alors que Lionel Messi s’en va et que Neymar est poussé vers la sortie, le PSG semblait vouloir tout miser sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais sa récente annonce a tout changé et désormais, un transfert dès ce mercato estival semble être devenu un scénario envisageable… même si on se demande qui pourrait se l’offrir.

Le PSG aimerait vendre Mabppé, mais...

Car même en fin de contrat, Mbappé reste un joueur très cher. Si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions autour du PSG, son prix oscillerait entre 180 et 200M€. Or, le Real Madrid ne semble pas vraiment décidé à offrir une telle somme, surtout avec l’idée de pouvoir l’avoir gratuitement dans seulement un an. Du côté du PSG le temps presse, puisque de l’avenir de Mbappé dépend tout le projet QSI, avec un recrutement qui changerait radicalement.

Osimhen ne viendra qu’en cas de départ