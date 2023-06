PSG: Surprise, le départ de Kylian Mbappé est réclamé

Alexis Brunet

Kylian Mbappé a récemment affirmé au PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Un vrai coup dur pour Paris, qui souhaitait construire une équipe autour de lui. Le club de la capitale va peut-être devoir se résoudre à vendre le Français cet été. En tout cas l'attaquant est attendu au Real Madrid par Predrag Mijatović.

Les supporters du PSG vont être en panique tout l'été. Cela ne sera pas à cause des résultats en Ligue des Champions, mais à cause de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien sera encore une fois de plus au cœur des rumeurs sur le mercato. Après avoir repoussé pendant des années les avances du Real Madrid, il se pourrait que le champion du monde prenne enfin la direction de la Casa Blanca.

Mbappé ne souhaite pas prolonger au PSG

Il est probable que cette année, le PSG soit ouvert à un départ de son prodige. Il faut dire que le club de la capitale est un peu mis devant le fait accompli. En affirmant sa volonté de ne pas prolonger à Paris jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a mis son club dans l'embarras. Soit le champion de France garde dans son effectif le natif de Bondy, et donc il le voit partir libre l'été prochain, soit il le vend sur ce mercato. Avec la deuxième option, le club de la capitale pourrait recevoir un gros chèque en contrepartie.

Mbappé l’attend au PSG, une offre de 70M€ est lâchée https://t.co/DP2x17npaC pic.twitter.com/bhzCG92K2l — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Mijatović veut voir Mbappé au Real Madrid